أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية مرافعة مصر والأردن أمام العدل الدولية (فيديو)

كشف الدكتور عبدالحكيم الكارلة أستاذ العلوم السياسية، أهمية مشاركة مصر الأردن والعديد من الدول العربية في المرافعة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، إن ما فعلوه يُعد بمثابة جبهة قانونية كان يجب أن تُفتح لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، موضحًا أن المرافعة التي قدمتها مصر ومرافعة اليوم التي قدمتها الأردن كلاهما في إطار الجبهة القانونية القوية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

مرافعة مصر والأردن ستؤتي ثمارها قريبا

وأوضح أن الحملة القانونية التي تقودها الدول العربية ضد إسرائيل ستؤتي ثمارها، وأن ما يجري في فلسطين في ظل الاحتلال الذي دام لأكثر من 75 عاما وكل هذا الشطط والجنون والأمور التي يقوم بها المستوطنون وكل ذلك قد جاء ذكره خلال المرافعة المصرية والأردنية أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد أن هذه الجهود القانونية ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، موضحًا أن الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن السكوت عليها.

وأعرب عن أسفه من عدم وجود العدالة الدولية في ظل عدم تفعيل النظام الدولي القائم على القواعد القانونية، مضيفا: “لاحظنا وجود الكيل بمكيالين”.