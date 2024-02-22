نشرة التوك شو.. أصداء واسعة لكلمة مصر أمام محكمة العدل وحلول اقتصادية عاجلة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتورة ياسمين موسى نموذج مشرف للدبلوماسية المصرية أمام العالم.

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نموذج مشرف.. أحمد موسى يحيي ياسمين موسى بعد كلمتها أمام محكمة العدل



قال أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين في العراق، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تأتي في إطار الدعم الدائم لفلسطين تباعا بعد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا المتعلقة بالإبادة الجماعية وما يحدث ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة.

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سفير فلسطين بالعراق يشيد بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل (فيديو)



علق المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد توجيه مجلس الأمن نداء "لوقف إطلاق نار فوري" في قطاع غزة تقدمت به دولة الجزائر.

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الخارجية تهاجم “الفيتو الأمريكي”: انعزال سياسي وأخلاقي وتخريب لمجلس الأمن



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تصريحات الحكومة المصرية وأفعالها على الأرض تؤكد أنها منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة منعت القضاء على القضية الفلسطينية.

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إبراهيم عيسى: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية بتجنب فتح معبر رفح



قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

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في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)



قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني يشربون ماء ملوثا؛ مما يسبب إصابة الأطفال بأمراض معوية، وانتشار مرض التهاب الكبد الوبائي ، فضلا عن انتشار سوء التغذية بين الأطفال بنسبة 90٪؜.

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قال الدكتور خالد منتصر،الكاتب والمفكر،إنه كان يقرأ للدكتور مصطفى محمود القديم بعشق، معقبا:"لو أكمل في القصة القصيرة كان من الممكن أن يكون في قامة يوسف إدريس"

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خالد منتصر منتقدًا الدكتور مصطفى محمود: خلق صراعًا وهميًا بين العلم والدين (فيديو)



قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء، بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة.

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الوضع لا يحتمل التأخير.. ضياء رشوان: الحوار الوطني سيقدم حلولا اقتصادية عاجلة

