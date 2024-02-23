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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يوسف زيدان يكشف تفاصيل إقراض مصر لبريطانيا ورفضها رد الأموال (فيديو)

المفكر والأديب الدكتور
المفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان

كشف المفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان، تفاصيل إقراض مصر إلى بريطانيا ورفضها رد الأموال، في خمسينيات القرن الماضي.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج “الشاهد” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، الخميس: "كنا سنة 1950على نفس النسق مع كبرى الدول في العالم، يعني القاهرة والاسكندرية في مستوى حضاري يماثل وربما يتفوق في بعض السياقات على لندن وباريس بحكم الحرب اللي كانت هناك”.

وساطة أمريكية من أجل إقراض مصر لبريطانيا

وتابع: "وزير الخارجية الأمريكي كان بيقعد مع الملك فاروق عشان يرجوه أنه يساعد أوروبا، ومصر كانت زعلانة عشان مدينة إنجلترا، والإنجليز مش عايزين يدفعوا وكانوا بيقولوا لأ ما إحنا دافعنا عنكوا في الحرب العالمية، تخيل أن دا اللي كان شغال البلد في ذلك الوقت فلوسنا اللي إحنا مسلفنها لبريطانيا ومش عايزة تدفع".

وأشار إلى أن فكرة تجييش الجمهور ضدد أي فكر جديد، هو المستوى الاخطر والاعمق، أكثر من فعل السلطة الدينية والسياسية.

وواصل: “أنا نفسي عانيت من ذلك الفكر، يا جماعة أنا بطرح الفكرة الفلانية دي عشان شايف أنها لأزم ننبه ليها دلوقتي، ولكن الناس بتسيب الفكرة ويقولوا أصل هو عايز جائزة نوبل، اللي هي حاجة مجتش في بالي أصلاً، أنا خايف عليك فبقولك حاجة تفكر فيها بص لأ هو مش هيفكر، وبالتالي المستوى التالي هو فعل السلطة الدينية والسياسية، طريقة التفكير دي خسرتنا للأسف كتير”.

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