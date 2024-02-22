عاجل
يوسف زيدان: نجونا من مصير سوريا واليمن بسبب النخبة (فيديو) يوسف زيدان يروي تفاصيل بداياته مع القراءة ولغز “العاهرات” (فيديو)
الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

قضايا عائلة بايدن تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي (فيديو)

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

قارن أندرو لانجر مدير مؤتمر العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وتغريمه 355 مليون دولار بتهمة متعلقة بالاحتيال المدني من ولاية نيويورك، وعدم توجيه أي اتهامات لشقيق الرئيس الحالي جو بايدن في إطار إفلاس شركة رعاية صحية رغم توجيه اتهامات لشركائه بالرشوة وتقديم رعاية صحية دون مستوى. 

txt

بوتين يعلق على تصريحات بايدن "الفجة"

txt

دعمنا الشيطان.. كواليس انقلاب شباب أمريكي على بايدن بسبب غزة (فيديو)

وقال خلال مداخلة مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس: "للشعب الأمريكي تصور بأن ثمة ما يسمى ثنائية نظام العدالة الذي يلاحق دونالد ترامب ولا يلاحق عائلة بايدن، ورغم أن هذا قد يكون مفيدا لدافعي الضرائب في نيويورك، إلا أن الامر كان سيئا لدرجة أن حاكم نيويورك أضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لتهدئة الشركات المنزعجة من هذا الحكم". 

عزل بايدن

وأوضح: "ثمّة توقعات كبيرة بأنه سيتم نقض هذا الحكم عند الاستئناف، وعندما يتعلق الأمر بوضع شقيق بايدن، فإن هذه قصة قديمة تزيد القلق الأمريكي، إذ يناديه أفراد عائلة الرئيس الأمريكي الحالي باسم الرئيس.

وتابع: "هناك قلق من تأثير على مكتب نائب الرئيس من قبل نجله في التعامل مع السياسة الأوكرانية، ولهذا السبب، يجري الآن تحقيقا قانونيا في الكونجرس بشأن عزل بايدن لمعرفة ماذا كان يحدث في مكتب بايدن عندما كان نائبا لرئيس أمريكا". 

مواد متعلقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: أفكار هاس عن حرب غزة ليست مفيدة

دراسة مرعبة حول لقاحات كورونا وطبيب يكشف الحقيقة (فيديو)

إعلامية فلسطينية: الاحتلال يُمارس النازية والإبادة الجماعية بحق شعبنا (فيديو)

مختار غباشي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل فضحت جرائم الاحتلال (فيديو)

الأرصاد عن حالة الطقس في رمضان: التقلبات الجوية واردة (فيديو)

الحكومة: إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر غدًا الجمعة (فيديو)

أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية مرافعة مصر والأردن أمام العدل الدولية (فيديو)

نقيب المحامين الأسبق يطالب بحصانة لأعضاء النقابة مثل القضاة (فيديو)
الجريدة الورقية