قضايا عائلة بايدن تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي (فيديو)

قارن أندرو لانجر مدير مؤتمر العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وتغريمه 355 مليون دولار بتهمة متعلقة بالاحتيال المدني من ولاية نيويورك، وعدم توجيه أي اتهامات لشقيق الرئيس الحالي جو بايدن في إطار إفلاس شركة رعاية صحية رغم توجيه اتهامات لشركائه بالرشوة وتقديم رعاية صحية دون مستوى.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس: "للشعب الأمريكي تصور بأن ثمة ما يسمى ثنائية نظام العدالة الذي يلاحق دونالد ترامب ولا يلاحق عائلة بايدن، ورغم أن هذا قد يكون مفيدا لدافعي الضرائب في نيويورك، إلا أن الامر كان سيئا لدرجة أن حاكم نيويورك أضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لتهدئة الشركات المنزعجة من هذا الحكم".

عزل بايدن

وأوضح: "ثمّة توقعات كبيرة بأنه سيتم نقض هذا الحكم عند الاستئناف، وعندما يتعلق الأمر بوضع شقيق بايدن، فإن هذه قصة قديمة تزيد القلق الأمريكي، إذ يناديه أفراد عائلة الرئيس الأمريكي الحالي باسم الرئيس.

وتابع: "هناك قلق من تأثير على مكتب نائب الرئيس من قبل نجله في التعامل مع السياسة الأوكرانية، ولهذا السبب، يجري الآن تحقيقا قانونيا في الكونجرس بشأن عزل بايدن لمعرفة ماذا كان يحدث في مكتب بايدن عندما كان نائبا لرئيس أمريكا".