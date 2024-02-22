مختار غباشي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل فضحت جرائم الاحتلال (فيديو)

علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية.

وأشاد الدكتور مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، بموقف العديد من الدول وعلى رأسها مصر في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، سواء بضم الأراضي الفلسطينية وعدم شرعيته وجرائم الإبادة الجماعية.

وأكد أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال أمام العالم، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية ويشكل هذا الأمر علامة استفهام بشأن علاقة أمريكا بالعالم العربي والإسلامي تحديدا.

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية استشاري وغير ملزم، والإشكالية أن تحاكم دولة فوق الشرعية وفوق قواعد القانون الدولي وتلقى دعما بلا حدود، في ظل بحث الطرف الآخر عن الحل الدبلوماسي الذي لن يجدي حتى الآن.

تفاصيل مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.