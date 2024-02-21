نشرة التوك شو.. رفض وقف إطلاق النار بغزة وخطة التهجير لن تنجح

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحكومة تؤكد خلال رصد تصرفاتها وقراراتها وردود أفعالها أنها تتمتع بالغرور ولابد أن تنتبه إلى التواضع؛ لأن إنكار المسئولية عن المشكلة يحدث بعد الإنكار لمسئولية القرارات.



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إبراهيم عيسى: الحكومة مغرورة ووصلنا لمرحلة الاستخفاف (فيديو)



أكد محمد الصفتي، محامي البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، أن موكلته تم الإفراج عنها بكفالة.

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محامي سوزي الأردنية يكشف تفاصيل جديدة بعد الإفراج عنها



قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن اليوم برفضه وقف إطلاق النار في غزة، يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين لمصر، قائلا: “والله ما هيحصل”

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أحمد موسى: خطة إسرائيل لدفع أهل غزة نحو سيناء لن تنجح



قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تماما مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا.

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لجنة الاتصالات بالبرلمان تكشف عن تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحكومة تؤكد خلال رصد تصرفاتها وقراراتها وردود أفعالها أنها تتمتع بالغرور ولابد أن تنتبه إلى التواضع؛ لأن إنكار المسئولية عن المشكلة يحدث بعد الإنكار لمسئولية القرارات، شئ من الدفاع عن السياسة وسنوات العمل.

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إبراهيم عيسى: الحكومة مغرورة ووصلنا لمرحلة الاستخفاف (فيديو)



أكد عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز أنه ثبت لدى العلماء أن السمع والبصر لن يتأثرا في حال لم يتم استخدامهما لمدة طويلة بسبب إرسال البشر إلى الفضاء ودورانهم حول الأرض.

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ناسا تبحث عن متطوعين للعيش عاما بمحاكاة المريخ.. فاروق الباز يكشف الكواليس



قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد إرادة لدى إسرائيل والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة والنية تتجه نحو مد أمد الحرب.

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قال الفنان رشوان توفيق، إنه رفض تقبيل نيللي في أحد الأدوار، مؤكدا أنه راضٍ عن الأدوار التي قدّمها في المجال الفني من أفلام ومسلسلات.

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رشوان توفيق يكشف كواليس رفضه تقبيل نيللي ورؤية محمود ياسين بالمنام (فيديو)





