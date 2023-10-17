إشادة روسية بدعم مصر للمهرجان العالمي للشباب

أشادت اللجنة المركزية للمهرجان العالمي للشباب في روسيا بدعم الدولة المصرية للمهرجان الذي تنظمه روسيا، ويتمثل هذا الدعم في الدور الكبير لوزارة الشباب والرياضة المصرية في التحضير والتنظيم للمهرجان، وفي إطار تأكيد هذا الدعم أستقبل وزير الشباب والرياضة د/ أشرف صبحي أعضاء اللجنة المصرية التحضيرية بمقر اللجنة الأوليمبية بمنطقة المعادي.



وأكد " صبحي" أن هذا المهرجان يُعد فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع شباب العالم، حيث فرصة تبادل الأفكار والخبرات في مجالات مختلفة فضلًا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي، ويعمل المهرجان على توطيد أواصر التعاون في مجالي الشباب والرياضة مع كافة الدول في ضوء توجيهات القيادة السياسية.



وأشار وزير الشباب إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الدولية المهمة، كما يعكس أيضًا اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات.



ولفت إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع كافة الدول بالشكل الذي يسهم في تعميق العلاقات الشبابية وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصري ونظرائهم من مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية في تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

حضر اللقاء المهندس أحمد براني، رئيس اللجنة المصرية، ود. عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة ومقرر اللجنة، وشريف جاد، أمين عام اللجنة ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، و د. ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق مع الأحزاب المصرية.



كما حضر مراد جاتين، رئيس المراكز الثقافية الروسية في مصر الذي قدم الشكر لمعالي الوزير على الدعم الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة للمهرجان العالمي للشباب في روسيا.



جدير بالذكر أن المهرجان العالمي للشباب يُقام في الفترة من 1 الى 7 مارس 2024 بمدينة سوتشي بمشاركة 20 ألفًا من الشباب، يمثلون 180 دولة، من بينهم 1000 طفل من سن 14 إلى 17، وتتاح الفرصة للشباب من سن 18 إلى سن 35 يتم اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل على موقع المهرجان، على أن تحسم اللجنة التحضيرية العدد الخاص بمصر 140 شخصًا بعد إجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين.

ويضم الوفد المصري لأول مرة عددًا من الشباب الروسي المصري من أبناء الجالية الروسية في مصر.