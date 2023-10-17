محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ تخفيض أسعار السلع بمدينة الطور

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمدينة طور سيناء، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لأحد السلاسل التجارية بمدينة طور سيناء، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بخفض الاسعار للسلع الأساسية، بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف المحافظ أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% ، وهذه السلع هي: "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وشدد اللواء خالد فودة إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه مدير مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذوالمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وإبراهيم الحارون مدير تموين جنوب سيناء.

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