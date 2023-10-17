بمشاركة روسيا.. قمة مصرية دولية لمناقشة الوضع في فلسطين

​أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف ووزير خارجيةجمهورية مصر العربية سامح شكري، مباحثات خلال اتصال هاتفي،حول الوضع والتدهور الحاد في منطقة الصراع الفلسطينيالإسرائيلي.

وتناول الجانبين خلال المباحثات التدهور الحاد في الوضع في منطقةالصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الوضع المأساويالناشئ نتيجة لتصعيد العمليات القتالية في قطاع غزة وفي الأراضيحوله.

وأكد "لافروف" و"شكري" عدم مقبولية الهجمات على البنية التحتيةالمدنية بالإضافة إلى أهمية الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين بغضالنظر عن مكان إقامتهم.

وخلال المباحثات، تم التأكيد على ضرورة الوقف المبكر لإطلاق الناروفتح ممرات توريد المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررةفي قطاع غزة الفلسطيني وخروج المدنيين.

وأشار سيرجي لافروف وسامح شكري إلى الأسباب الجذرية للتصعيدغير المسبوقة في المنطقة واكدان على ما أدى إليها في المقام الأول هوعدم إحراز أي تقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطينيالإسرائيلي، ولفت الجانبان إلى أن مثل هذه التسوية يجب أن تتم علىالأساس القانوني الدولي المعروف ومن ضمنه إقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة في حدود عام 1967 التي ستتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وبلغ سامح شكري سيرجي لافروف عن القمة التي ستعقد في القاهرةفي 21 أكتوبر المقبل والتي من المقرر خلالها النظر في الوضع فيفلسطين بالتفصيل، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق بين روسياومصر في مجال حل كافة القضايا الخاصة بالوضع الراهن في الشرقالأوسط.