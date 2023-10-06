لجنة هندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين عقار شرق الإسكندرية

انتقلت اللجنة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية لمعاينة عقار منطقة سابا باشا بنطاق حي شرق، والذي شهد انهيار شرفة عقار بالطابق الثالث على الطابق الثاني، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين بعد إجراء أعمال تغيير ألوميتال بشقة في الطابق الثاني.



وتبدأ اللجان المعنية دراسة حالة العقار المكون من طابق أرضي بالإضافة إلى 10 طوابق علوية، وذلك بعد أن صدر قرار إداري بإخلاء العقار من السكان حفاظا على حياتهم، تحسبا لتعرض العقار لانهيارات جزئية أو انهيار كلي، إذ إنه سيتم بناء على هذه الدراسة تحديد مدى سلامة العقار.



كان اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، كشف عن حالة العقار، موضحا أنه صدر له قرار ترميم عام 2008، وأشار إلى أنه مكون من طابق أرضي و10 أدوار علوية وأنه مأهول بالسكان.

وتلقت إدارة حي شرق الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط شرفة وحدة سكنية بالطابق الثاني في العقار الذي يقع أمام 15 شارع مختار عبد الحليم خلاف من طريق الجيش سابا باشا.



كما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بانهيار شرفة عقار بالطابق الثالث على الطابق الثاني ووجود مصابين وحالة وفاة، فانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورافقهم اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق ومسؤولي الحي.