وكيل التعليم بالغربية يستقبل وفد لجنة نقابة الصحفيين

استقبل اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة الصحفيين بالغربية، والكاتب الصحفي غريب الدماطي، وكيل اللجنة، والكاتب الصحفي، مصطفى الشرقاوي، وكيل اللجنة، والنائب السابق محمود الشاذلي، نائب رئيس تحرير الجمهورية، وذلك في أول زيارة رسمية لمديرية التربية والتعليم، بعد فوزهم في انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحفيين بالغربية.



وخلال اللقاء الذي تم اليوم، رحب وكيل الوزارة برئيس اللجنة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن.

من جانبه أشاد الكاتب الصحفي الكبير ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، بحفاوة الاستقبال من وكيل الوزارة.

موجهًا الشكر له على دعمه وجهوده في النهوض بالتربية والتعليم، كما قدمت اللجنة التهنئة لوكيل الوزارة بمناسبة ثقة وزير التربية والتعليم وتجديد الثقة لسيادته مديرًا لتعليم الغربية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من فوز لجنة النقابة الفرعية للصحفيين بالغربية بتشكيلها الجديد.