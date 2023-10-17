الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء اليابان بشأن تطورات التصعيد العسكري في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس حكومة إسبانيا لتهدئة الأوضاع في غزة

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السيسي: نتطلع لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الأفريقية

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها، كما شدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

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