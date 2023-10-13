تعليق قوي من الرئيس السوري حول العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدّ الرئيس السوري، "بشار الأسد"، الوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" والوفد المرافق له.

وشدد "الأسد" على خطورة ما يقوم به جيش الاحتلال في قصف المدنيين بقطاع غزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دوليًا.

ونبه الرئيس الأسد إلى أن الجرائم والمجازر التي يرتكبها اليوم كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة.

كما شدد على أن الإنكار المستمر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة وحرية هو السبب الرئيسي لما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم.

كما أكد الاسد أن المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمر الكيان الصهيوني والدول الغربية بهذا الإنكار ومحاولة طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية، وأنه يجب على الكيان الصهيوني تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وبحث الرئيس الأسد وعبد اللهيان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسـرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني في غـزة والضفة الغربية، مُطالبًا بضرورة الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسـطيني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية السوري ينتقد اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين: "جرائم حرب"

أكد وزير الخارجية السوري "الدكتور فيصل المقداد"، أن المسؤول الأساسي عن التصعيد الخطير في المنطقة هو "إسرائيل" واستمرار احتلالها للأرض العربية وتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني، وجرائمها ومُمارساتها العدوانية والقمعية بحقه، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر المقداد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية هذا العام وحتى قبيل طوفان الأقصى مئات الفلسطينيين معظمهم أطفال ودمرت بيوتهم فوق رؤوسهم.

وتابع وزير الخارجية السوري: الولايات المتحدة تواصل دعم سياسة القتل الإسرائيلية وما من شعب في العالم صبر وعانى وتحمل أكثر من الشعب الفلسطيني.