الجامعة الأمريكية تدرس تطوير المركز الوظيفي بجنوب الوادي

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، وفد الجامعة الأمريكية الخاص بإنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية.

وضم الوفد، الدكتورة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، و مها فخرى المدير التنفيذي للمشروع .

وتناول اللقاء بحث امكانية انشاء مركز للتطوير المهني بفرع الجامعة بالغردقة وتطوير مركز التطوير الوظيفي بمقر الجامعة بقنا وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة الأمريكية و وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة حرص الجامعة على التعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية في كافة المجالات خاصة التي تساهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل وريادة الاعمال .

وحضر اللقاء الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وقام الوفد بزيارة مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وأشاد الوفد بالإنجازات التي حققها المركز منذ انشائه من خدمات و انشطة تصب في تأهيل الشباب لسوق العمل.