مجلس الدوما: روسيا ستلغي التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

أكد رئيس مجلس دوما الاتحاد الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا ستلغي التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية، جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.

الدوما الروسي يكشف إمكانية المُفاوضات مع أوكرانيا

أعلن "ليونيد سلوتسكي"، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن المُفاوضات مع أوكرانيا أصبحت الآن مُستحيلة ، وليس خطأ روسيا، فقد استغلت كييف المُفاوضات في وقت سابق لكسب الوقت.

جاء ذلك في إجابة لسلوتسكي عن سؤال عما إذا كانت المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة الآن: "لا، وليس هذا ذنبا منا".

وأشار السياسي الروسي إلى أنه كان أحد المفاوضين مع كييف الذين عينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2022.

وأضاف: "ولكننا في ذلك الوقت كنا مخطئين، فكرنا بإيجابية في نظرائنا. لقد ماطلوا طويلا لكسب الوقت. ثم انسحبت القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغيف، ثم قال زيلينسكي إن المفاوضات وإطار صيغة "مينسك" أيضا كانت مماطلة لكسب الوقت".

التفاوض مع روسيا:

بعد ذلك، أصدر زيلينسكي مرسوما يمنع أي شخص من التفاوض مع روسيا.

وتابع: "عندما يدركون أنهم يخسرون، سيطالبون بالمفاوضات. وسنوافق عليها نحن، هذا ما سنقرره بأنفسنا".

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن واشنطن و"الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بإشعال حربهما على روسيا، التي تحرق وتسحق الأسلحة الغربية على أرض المعركة في أوكرانيا.

وصرح: "كانت الحرب ضد روسيا خطأ فادحا من قبل واشنطن وبروكسل، كما فشل الرهان الغربي على مدى فعالية أسلحة الناتو، فدبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" وغيرها من الأسلحة الغربية تحترق في ساحة المعركة".

ولفت إلى تصريح أمين عام حلف الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الذي قال إن "الناتو" شرع في تدريب قوات كييف منذ عام 2014.