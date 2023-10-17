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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُطلق شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من برنامج التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني _ الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ؛ عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني بـــ 7 محافظات [ القاهرة ؛  البحيرة ؛  الشرقية ؛  الإسماعيلية ؛  جنوب سيناء ؛  المنيا ؛  الوادي الجديد "؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة .

ويحمل البرنامج في مرحلته الأولي شعار « شباب واعي » ، حيث تتضمن محاور البرنامج محاور البرنامج (  مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه ؛  وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري ، الوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني ،  مبادرة " شباب واعي " بالمحافظات للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني) .


وتأتي الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد  ومن ضمن الآثار السلبية "  الآثار الصحية " يؤدي إلي ضعف البصر ،  التأثير على الصحة العقلية ،  السمنة ،  التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ،  الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة " ، و "الآثار النفسية : " الإكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية،  الشعور باللامبالاة "، و "الآثار الإجتماعية " مثل  العزلة الإجتماعية ،  سوء الحالة المادية ،  عدم ممارسة الرياضة ،  الخلافات الأسرية ".

وجاءت شروط الالتحاق بالبرنامج كالتالي :

•  المرحلة العمرية  للمشارك من ١٨ لــ ٣٥ عامًا .

•  أن يكون المشارك مصري الجنسية .

• أن يكون من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا و فوق المتوسطة.

•  أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة والتي سيتم التنفيذ بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.

• للتسجيل بالبرنامج من خلال الرابط التالي : 
https://forms.gle/5wo3ps1Bwd7HvAKd8

• توزيع شهادات  تقدير مميزة على الشباب المشاركين بالبرنامج على مدار يومى التنفيذ .

• اخر موعد للتسجيل 10 نوفمبر المقبل .
 

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