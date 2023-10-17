الشباب والرياضة تُطلق شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من برنامج التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني _ الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ؛ عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني بـــ 7 محافظات [ القاهرة ؛ البحيرة ؛ الشرقية ؛ الإسماعيلية ؛ جنوب سيناء ؛ المنيا ؛ الوادي الجديد "؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة .

ويحمل البرنامج في مرحلته الأولي شعار « شباب واعي » ، حيث تتضمن محاور البرنامج محاور البرنامج ( مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه ؛ وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري ، الوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني ، مبادرة " شباب واعي " بالمحافظات للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني) .



وتأتي الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد ومن ضمن الآثار السلبية " الآثار الصحية " يؤدي إلي ضعف البصر ، التأثير على الصحة العقلية ، السمنة ، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري ، الصداع المستمر ، ضعف الذاكرة " ، و "الآثار النفسية : " الإكتئاب ، الأرق ، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة "، و "الآثار الإجتماعية " مثل العزلة الإجتماعية ، سوء الحالة المادية ، عدم ممارسة الرياضة ، الخلافات الأسرية ".

وجاءت شروط الالتحاق بالبرنامج كالتالي :



• المرحلة العمرية للمشارك من ١٨ لــ ٣٥ عامًا .

• أن يكون المشارك مصري الجنسية .

• أن يكون من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا و فوق المتوسطة.

• أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة والتي سيتم التنفيذ بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.

• للتسجيل بالبرنامج من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/5wo3ps1Bwd7HvAKd8

• توزيع شهادات تقدير مميزة على الشباب المشاركين بالبرنامج على مدار يومى التنفيذ .

• اخر موعد للتسجيل 10 نوفمبر المقبل .

