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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بجنوب سيناء

المراكز الشبابية
المراكز الشبابية بجنوب سيناء

تستمر رياضة جنوب سيناء في فاعليات المعسكر التدريبي الاول لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالاستاد الرياضي بالطور .

 يشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد

يهدف المشروع الي نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع .

وذلك بدعم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و حضور احمد مسعد وكيل المديرية .

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الجريدة الورقية