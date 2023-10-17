وظائف خالية بعدد من الوزارات.. رواتب مجزية

يبحث الكثيرون من الشباب عن وظائف خالية بمرتبات مجزية، إذ تعلن عدد من الوزارات كل فترة عن وظائف شاغرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الشباب والرياضة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات.

وظائف وزارة الزراعة

وفرت وزارة الزراعة 18 وظيفة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن تلك الوظائف في 10 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.

وقد تضمن الإعلان الوظائف التالية:-

مدير مديرية الزراعة بأسوان.

مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد.

مدير مديرية الزراعة بالأقصر.

مدير مديرية الزراعة بالسويس.

مدير مديرية الزراعة بدمياط.

مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

مدير مديرية الزراعة بالغربية.

مدير مديرية الزراعة بالشرقية.

مدير مديرية الزراعة بالفيوم.

مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.

مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

مدير مديرية الزراعة ببنى سويف.

مدير مديرية الزراعة بأسيوط.

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

مدير مديرية الزراعة بسوهاج.

مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.

مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 10/ 10/ 2023 حتى 09/ 11 / 2023.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة

موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

الشروط

الحصول على مؤهل عال

الحد الأقصى للسنة 29 سنة

تقديم موقف واضح من التجنيد

يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة

العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/wk5ib3esme

للمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر.

الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

– أمين عهدة قمح «دبلوم متوسط ويفضل دبلوم زراعي».

– وزان «دبلوم متوسط وحاصل على رخصة وزن سارية».

– مندوب أمن «دبلوم متوسط».

– فني كهرباء «دبلوم صناعى قسم كهرباء».

– فني ميكانيكا «دبلوم صناعى قسم ميكانيكا».

– أخصائي زراعي «بكالوريوس زراعة».

– مهندس كهرباء «بكالوريوس هندسة كهربائية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».

– مهندس ميكانيكا «بكالوريوس هندسة ميكانيكية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».

– فني زراعي «دبلوم زراعي».

كيفية التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

التقديم للوظائف متاح عبر موقع الشركة الرسمي على الرابط www.ehcss.com

ميعاد التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

التقديم على الوظائف متاح من اليوم الأحد 8 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر الجاري.

المحافظات المتاح بها الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

– أسيوط

– سوهاج

– قنا

– أسوان

– الوادي الجديد

– الجيزة

– الفيوم

– بني سويف

– المنيا

شروط التقديم للوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

– أن يكون من أبناء المحافظات المتاح بها الوظائف.

– اجتياز الاختبارات الخاصة لكل وظيفة.

– لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1-1-2024.