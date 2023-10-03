الري: إنشاء 4 محطات رفع لتحسين منظومة الري بغرب الدلتا

قال الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى: أنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية .

وأضاف " سويلم " أنه تم مؤخراً الإنتهاء من محطات الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة (الخيري – الدشودي - تروجه - شريشرا) بتمويل من "صندوق تحيا مصر" لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا ، وكذا محطتي (المراشدة الجديدة - الخيام) واللتين تخدمان زمام ١٢٢ ألف فدان بمحافظة قنا ، وكذا إنشاء محطة الفارما والتي تخدم زمام ٢٢ ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية ، ومحطة رى سيدمنت أ والتى تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان ومحطة بنى صالح والتى تخدم زمام ٤٠ الف فدان بمحافظة بنى سويف ، ومحطة خلط اسنا ١ والتى تخدم زمام ٢٨ ألف فدان بمحافظة الأقصر ، ومحطة البطس التى تخدم زمام ١٢ ألف فدان بمحافظة الفيوم ، ومحطة صرف جنوب بورسعيد التي تخدم زمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد ، ومحطة دير السنقورية والتي تخدم زمام ٥٠ ألف فدان ومحطتي تل العمارنة ١-٢ واللتين تخدمان زمام ٤٥٠٠ فدان بمحافظة المنيا .

كما تم مؤخراً طرح عملية إنشاء محطة النصر (٥) بمحافظة البحيرة ، وطرح كراسة انشاء محطتي الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .

وكذلك يجرى حالياً أعمال تأهيل عدد (٤٦) صندوق تروس بعدد من المحطات ، كما تم إصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس .