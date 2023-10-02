نائب محافظ البحيرة تشهد ندوة تدريبة عن برنامج" المرأة تقود "

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، الندوة التعريفية التى نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية " وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء إيهاب حامد - مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، والدكتور مصطفى حمزة - عميد كلية طفولة مبكرة - جامعة دمنهور.

وفي مستهل كلمتها أعربت الدكتورة نهال بلبع عن سعادتها باستضافة أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وأساتذة جامعة دمنهور، مؤكدة على دور الأكاديمية في تأهيل الشباب لتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

مشيرة إلى أن الأكاديمية لديها شراكات مع جميع الجهات الحكومية بالدولة وكذا شراكات خارجية مع كبرى بيوت العلم والمعرفة والخبرات الدولية.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وحزمة البرامج التدريبية التى تقدمها والتي تھـدف إلـى صـقل الـمھارات الـھامـة الـتي تـساعـدھـم عـلى إتـمام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، واتاحة فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخـطط والمشـروعـات الـناجـحة عـلى جـمیع الـمحافـظات، وكـذا تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد الـمناقـشات وتـبادل الخبرات.

وفي كلمته استعرض اللواء إيهاب حامد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" والتي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تضم العديد من البرامج التدريبية وتستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية داخل وخارج مصر بالمحافظات، أو بالمناصب التنفيذية، ومنها المرأة التنفيذية والتي تستهدف شريحة من القيادات الوسطى والمصريات بالخارج والمرأة تقود في المحافظات المصرية.

مشيرًا إلى أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يهدف إلى تأهيل السيدات بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وقد تم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنها إنشاء مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وكذا الاستثمار في المرأة المصرية حيث تم تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة.

والإدارة الحديثة والتفكير المنطقي والابداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا في عملهن ومجتمعاتهن.

كما تم عرض نماذج لعدد من المتدربات من خريجي الأكاديمية ومنهم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والتي أعربت عن فخرها واعتزازها كونها أحد خريجي الأكاديمية.