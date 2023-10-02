رئيس جنوب الوادي يُحث طلاب الجامعة التصدي للشائعات

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بكلية الحقوق للوقوف على استعدادات الكلية لاستقبال جميع الطلاب وكذا تجهيز كل المدرجات والقاعات الدراسية بداخل الكلية.

فى إطار الجولات التفقدية اليومية التى يقوم بها رئيس جامعة جنوب الوادي للوقوف على سير العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة.

قال عكاوي، إن جامعة جنوب الوادى تسعى جاهدة لتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة والارتقاء بالعملية التعليمية بهدف إنتاج خريج قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشاد رئيس الجامعة بدور الدولة والجهد المبذول والذى يظهر من خلال تطوير الجامعات المصرية والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى جانب خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية تكون قادرة على جذب المزيد من الطلاب.

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب بعدم إغفال دور الدولة فى هذا الجانب كما حث رئيس الجامعة الطلاب بضرورة التصدي للشائعات ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد عبر آليات فعالة.

جولة داخل الجامعة

وشملت جولة رئيس الجامعة التفقدية بوابات الجامعة (بوابة 1 – بوابة 2 – بوابة 5) كما قام رئيس الجامعة بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والانتهاء من تطوير الجزر المرورية بشوارع الحرم الجامعى لتحقيق الأمن والسلامة وتفادى الحوادث وتحقيق السيولة المرورية داخل الحرم الجامعى .

كما تابع رئيس الجامعة أيضا خلال جولته حملات النظافة والتجميل بما يحقق الشكل الجمالى والمظهر الحضاري اللائق داخل الحرم الجامعى

رافق رئيس الجامعة، الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق والدكتور عبدالباري حمدان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة.