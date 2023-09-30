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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الري تكشف تفاصيل المؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه" (فيديو)

المهندس محمد غانم
المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والر

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل المؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه"، مؤكدا أهميته لمناقشة قضايا المياه التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.

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أسبوع القاهرة للمياه يضم مشاركة عدد كبير من المتخصصين  في مجال المياه

وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أسبوع القاهرة للمياه يضم مشاركة عدد كبير من المتخصصين والباحثين في مجال المياه من الدول المختلفة، لافتا إلى أنه ضم قضايا المناخ في ملف المياه خلال الأسبوع الخامس.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير وواضح على المياه، سواء من خلال حالات الجفاف أو الفيضانات، موضحا أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة أسبوع القاهرة للمياه، والذي سيتيح فرصة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها.

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