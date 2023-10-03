مستشفي بني سويف تكشف عن حجم إصابات نقيب المهندسين في حادث التصادم

كشف مصدر طبي من مستشفى بني سويف التخصصي عن التشخيص المبدئي للإصابات التي لحقت بالمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين اثر حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم في بني سويف.

وقال ان اصابه النبراوي عبارة عن كسر في القدم اليسرى، بالإضافة إلى كدمات في الوجه والبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية له وكذلك سائق سيارته أحمد صلاح 43 سنة.

وكان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين قد لحادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي، بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

جاء ذلك خلال عودته من عزاء في المهندس أسامه أنور رئيس النقابة الفرعية بمحافظة أسيوط الذي وافته المنية أمس الإثنين إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي.

وأفاد شهود عيان أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وقامت بنقل نقيب المهندسين وسائقه إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية، وفور وصولهم المستشفى تواجد عدد كبير من مهندسي محافظة بني سويف رفقة رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة.

إصابة نقيب المهندسين في حادث سير خلال عودته من عزاء بأسيوط

وكانت مديرية أمن بنى سويف تلقت اخطارا من شرطة النجدة بأنه أثناء عودة نقيب المهندسين طارق النبراوى من واجب العزاء في أسيوط، وأمام نفق سنور التابع لمحافظة بنى سويف اصطدمت سيارة نقيب المهندسين، والذى كان يقودها سائقه باربعة مواطنين كانوا متواجدين على جانب الطريق بسبب حادث مما أدى إلى مصرع 2 وإصابة 6 آخرين.

وتبين أن المصابين هم منير سيد ذكى ٣٥ سنة سوهاج عامل، مصاب بكسر مضاعف بالقدم الأيمن، وما بعد الارتجاج، وحسن الضيع حسن ٤٣ سنة سوهاج، عامل مصاب بكسر مضاعف بالقدم الأيسر، وناجى محمد محمود ٦٢ سنة سوهاج بالمعاش، مصاب كسر مضاعف بالقدم الأيمن والمهندس طارق عزت النبراوي 75 بالمعاش، مدينة نصر مصاب باشتباه نزيف بالبطن اشتباه كسر بقاع الجمجمة وسائقه أحمد صلاح احمد 43 سائق، القليوبية، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام أحمد عبدالمنعم 27، من حلوان مصاب بجرح بالجبهة وسحجات وكدمات، وتبين أن مشرحة بنى سويف التخصصى، استقبلت جثتا أحمد عبدالمنعم أحمد 52 سائق مقيم بحلوان، وإسلام حنفي أبوالمجد 23 من سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، قد نعى رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، المهندس أسامة أنور، الذي وافته المنية إثر حادث أليم. وقال النبراوى، فى منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنعى ببالغ الحزن والأسى، المهندس أسامة أنور- رئيس النقابة الفرعية بمحافظة أسيوط، الذي وافته المنية إثر حادث أليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه وزملاؤه الصبر والسلوان.