أهالي قرية إمياي بالقليوبية يستغيثون بالمحافظ ووزير الري من الجوع

استغاث المئات من أهالي قرية إمياي بمركز طوخ، بمحافظة القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، ووزير الري الدكتور هاني سويلم، من بطش العشرات من المواطنين الذين يريدون ردم ترعة الصاروخة والتي تروي أكثر من 3 آلاف فدان منها في قرية إمياي وقرية الصفا.

المساحة الزراعية مصدر دخل أساسي لمئات الأسر



وقالت فدوى جودة سليمان محمد، موجهة لغة عربية، بقرية إمياي إنها واحدة من المتضريين من المساعي في ردم الترعة خاصة وإن المساحة الزراعية تعد مصدر دخل أساسي لمئات الأسر وردمها تعد «خراب بيوت» للكثير على حد وصفها.



وأضافت: أراضينا تقع على الجسر الغربى للترعة، وقام الأهالي بقرية إمياي المقمين على الجسر الشرقي للترعة بالبناء، والتعدي على أملاكها، وردمها.



تؤكد فدوى إنها وغيرها المئات من أهالي قرية إمياي قدموا العشرات من الشكاوي لجهات التنفيذي بالمركز دون جددوى وتستغيث هى والاهالي بمحافظ القليوبية ووزير الري بالتدخل السريع خوفا من الجوع.