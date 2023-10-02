تحصين 7500 رأس أغنام وماعز بمحافظة البحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ،بقيادة الدكتور أشرف محى الدين بتحصين 7500 رأس أغنام وماعز خلال أول أيام الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتى انطلقت أمس الأحد الموافق 1/10/2023.

وتستهدف الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية من خلال تحصين رؤوس الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ويتم خلال الحملة تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة الحي المستضعف وفي حاله تحصينهم باي لقاحات اخري يراعي الفترة البينية، وفي حالة وجود أي اشتباه أثناء عملية التحصين يتم الابلاغ الفوري للهيئة مع إجراء التعليمات المتبعة في هذه الحالة

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظه البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .