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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الري تكشف تفاصيل تنفيذ أعمال تطوير ضخمة في واحة سيوة (فيديو)

محمد غانم المتحدث
محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري

كشف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، مجهودات وزارة الري والموارد المائية في تطوير منظومة الري في مصر.

وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "إن المنظومة المائية في مصر تحتاج إلى تطوير مستمر في أنحاء الجمهورية  كافة"، مضيفا أن كافة المشروعات التنموية ترتبط بقطاع المياه في كافة المحافظات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري: "تم تنفيذ أعمال تطوير ضخمة في واحة سيوة، حيث عانت الواحة على مدار 40 سنة من ارتفاع مناسيب المياه في برك الصرف الزراعي وزيادة درجة الملوحة التي أثرت على الزراعات".

الري نفذت مشروعا كبيرا لحفر 12 بئرا جوفية


وأردف: "وزارة الري نفذت مشروعا كبيرا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحفر 12 بئرا جوفية عميقة لسحب المياه العذبة، وغلق العديد من الآبار العشوائية في واحة سيوة".

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