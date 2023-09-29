يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة النصر والطائي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نظيره الطائي، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن، موسم 2023- 2024.

ستكون قناة SSC السعودية هي القناة التي تحمل حقوق بث المباراة، حيث ستتيح للمشجعين فرصة مشاهدة اللقاء ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث المثيرة التي ستشهدها المواجهة بين الفريقين المنافسين.

تحتضن مباراة النصر والطائي ملعب “الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي”، الذي يعتبر من أبرز الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون الملعب مسرحًا لتباري الفريقين وتقديم أفضل مستوياتهما في سبيل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وكانت هناك شكوك حول موقف سلطان الغنام من المشاركة في مباراة النصر والطائي وذلك لمعاناته من إصابة عضلية قد تعرض لها خلال مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية بدوري روشن.

وغاب سلطان الغنام، عن مباراة النصر الأخيرة ضد أحد في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز “الأصفر” بنتيجة 5-1.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والطائي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

يدخل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، مباراة اليوم التي تعد سهلة إلى حد ما، وهدفه الثلاث نقاط، ومواصلة عروضه الرائعة، في الدوري؛ حيث يواصل الصعود للتواجد على مقدمة ترتيب الدوري السعودي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الطائي؟

ومن المتوقع أن يبدأ لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، اللقاء أمام الطائي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - فوفونا - أوتافيو - تاليسكا - ساديو ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو

موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي؟

وتقرر أن يكون موعد مباراة النصر والطائي هو تمام السادسة مساء اليوم في الدوري السعودي، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وسيجرى بث اللقاء عبر قناة SSC1 HD، بتعليق عبد الله الغامدي.