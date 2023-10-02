وكيل صحة البحيرة يتابع العمل بالعيادات المتنقلة بدمنهور

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين أثناء الإحتفال بعيد نصر أكتوبر المجيد، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر .

أكد بأن سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المتمركزة فى ميدان جلال قريطم بجوار استاد دمنهور ، تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، وأن العيادات متمركزة منذ صباح اليوم فى أماكنها ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، والكشف والعلاج بالمجان .

وأثناء متابعة لعمل تلك الفرق وتفقد سيارات الإسعاف المتواجدة فى الميدان ، لتأمين المواطنين، تحسبًا لأى أمر طارئ ، وتفقد السيارات من الداخل واطمأن على تجهيزاتها وسريان رخص السائقين

كما تأكد من أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة ، وأن الجميع على أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ، وأن العيادات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع .

ووجه الشكر لجميع فريق العمل المشرف على التأمين أثناء الإحتفالات، كما قدم التهنئة بعيد القوات المسلحة لرجال الإسعاف ولجميع أعضاء الفريق الطبي المتواجدين لتأمين الإحتفال .