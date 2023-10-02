تدريب باحثين واثريين على ادارة مواقع التراث الثقافى

انتهت جمعية استكشاف مصر – مكتب القاهرة، وبالتعاون مع برنامج IVLP Impact من عقد تدريب خاص بإدارة مواقع التراث الثقافي وذلك بمقر الجمعية بالمجلس الثقافي البريطاني بالعجوزة خلال شهر سبتمبر بمشاركة 13 متدرباً على مبادىء إدارة مواقع التراث الثقافي من مفتشي الآثار، أو الخريجين وطلبة الدراسات العليا (ماجستير- دكتوراه)، وطلاب السنة النهائية بكليات الآثار والسياحة والفنادق.

شمل التدريب مجموعة من المحاضرات العلمية التي تتناول أسس إدارة مواقع التراث الثقافي، مع استعراض بعض النماذج من مشاريع إدارة مواقع التراث سواء بالمواقع الأثرية المصرية، أو خارجها.

كما تضمن التدريب بعض الزيارات الميدانية في سقارة، وميت رهينة، والقاهرة التاريخية. وقد شارك في التدريب متخصصون بإدارة التراث الثقافي من مصر، بالإضافة إلى بعض المحاضرين الأجانب من إسبانيا، واليونان، والمملكة المتحدة ورواندا (محاضرات أون لاين عن طريق برنامج زووم) للحديث عن أهم المشروعات في بلادهم، وكيفية إدارة الممتلكات الثقافية، مما أثرى المحتوى التدريبي المقدم للمتدربين الذي إعتمد على التفاعل بين المدربين، والمتدربين.

واستهدف التدريب الذين لم يسبق لهم الحصول على أي تدريب خاص بإدارة مواقع التراث الثقافي من القاطنين في نطاق القاهرة الكبرى وضواحيها حيث ركز على المبادىء الأساسية في هذا المجال، سواء في المحاضرات النظرية أو التدريبات العملية. كما ضم البرنامج ورشة خاصة بكيفية تقييم ومتابعة المشروعات، لا سيما المشروعات الأثرية، والمشروعات الخاصة بإدارة مواقع التراث الثقافي، وأهم الأدوات المستخدمة في عملية التقييم والمتابعة.

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