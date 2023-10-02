التفاصيل الكاملة في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية منذ قليل لموقع مديرية أمن الاسماعيلية برفقة فريق فني هندسي لمتابعة التحقيق في حادث حريق مديرية الامن بالكامل والذي وقع في الثالثة من فجر اليوم الاثنين واسفرعن اصابة نحو 26 من رجال الشرطة بينهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق

طبقا لاخر بيان صدر من وزارة الصحة .



وكانت النيران اشتعلت في الطابق العاشر بمديرية امن الاسماعيلية طبقا لرواية شهود العيان وامتدت السنة اللهب للادوار السفلى وحتى سطح المبنى في دقائق معدودة حيث ساهمت الرياح في انتشار اللهب مما تسبب في انهياراجزاء من جانبي وواجهات المبنى المكون من 11 طابق .تمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة رجال القوات المسلحة واجهزة الاطفاء بهيئة قناة السويس من اطفاء حريق مديرية امن الاسماعيلية بعد ثلاثة ساعات من اندلاعه تقريبا .



وهرعت عشرات من سيارات الحماية المدنية التابعة للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس للمساهمة في اخماد الحريق ,وانتقل قيادات الامن بوزارة الداخلية لمقر المبنى المتفحم بالكامل.فيما تدافع المئات من اهالي الاسماعيلية بموقع الحادث للإطمئنان على ذويهم من الضباط والمجندين.



ورصدت بوابة الوفد في الساعات الاولى من اشتعال الحريق ألسنة اللهب المشتعلة واستغاثات من داخل المبنى .وكان عدد من العالقين اطلقوا اشارات ضوئية من شرفات المبنى طلبا للاغاثة فيما اكد شهود عيان ان بعض المجندين القوا بنفسهم من الشرفات الخلفية للمبنى .



وبدأت لجنة هندسية فنية منتدبة من وزارة الداخلية في معاينة المبنى الذي احترق بالكامل وتحول لكتلة خرسانية متفحمة في قلب مدينة الاسماعيلية للوقوف على اسباب الحادث وحصر الخسائر المادية كما توجه رجال الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق استعدادا لدخول المبنى ومباشرة التحقيق فى أسباب الحادث.





ورفعت مديرية الصحة بالاسماعيلية حالة الطواريء وتم الدفع بنحو 50 سيارة لنقل المصابين الى مستشفيات الاسماعيلية والتي اعلنت رفع حالة التأهب واستدعاء الطواقم الطبية .وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية ان نحو 27 مصابا تم نقلهم حتى الان الى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11طابق بالكامل .واكدت المصادر ان المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث تم نقلهم لمجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين فيما لم يتم الاعلان رسميا عن وجود وفيات من عدمه حتى الان .



وعلمت بوابة الوفد الالكترونية انه تم اغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية الامن فيما تم اغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وافساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والاوناش وسيارات الإسعاف.



وفي الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

إلى موقع مديرية أمن الإسماعيلية للإطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث وامر بتشكيل لجنة فنية هندسية عاجلة لبيان ملابسات الحريق.



ومع شروق الشمس بدت ملامح المبنى حيث تحول مبنى مديرية امن الاسماعيلية الى مبنى متفحم بالكامل حيث انتشرت النيران بالكامل من اعلى المبنى لاسفله .



وتوجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إلى المجمع الطبى لمتابعة حالة المصابين واطمأن بشارة على المصابين ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي. وكان محافظ الإسماعيلية قد توجه لموقع الحادث ومتابعة إطفاء الحريق من الحماية المدنية، وتواجد سيارات الإسعاف لسرعة إنقاذ المصابين وتلقيهم الإسعافات الأولية.