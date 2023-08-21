خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 إلكترونيًا

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات خلال 72 ساعة من انتهاء تسجيل الرغبات يوم أمس الأحد.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بعد غد الأربعاء في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بعد انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الإلكتروني الذي تم تسجيل الرغبات عليه.

ويعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والحدود الدنيا لها، وموعد التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب.

كما يعلن وزير التعليم العالي أبرز الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والأماكن الشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة في الكليات والمعاهد المختلفة.

خطوات التعرفة على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

١. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).

٢. اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

٣. اختيار نتائج التنسيق.

٤. اختيار شهادة الثانوية العامة 2023.

٥. كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

٦. اضغط إظهار النتيجة.

٧. اطبع بطاقة الترشيح.

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثاني 2023

وأتيحت أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما أتيحت أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبلغ الحد اﻷدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من القبول بالجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.