رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. يترق العديد من الطلاب الذين يرغبون بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، بغية الحصول على النتيجة حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 300 ألف طالب وطالبة.

موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات المقلبة، وعقب ذلك يمكن معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها الطلالب وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط وخطوات الحصول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

- في البداية يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا

النقر على أيقونة خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

- يجب اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

- إدخال رقم الجلوس، والرقم السري.

- النقر على أيقونة عرض النتيجة.

يظهر أمامك بطاقة الترشيح بها جميع بيانات الطالب.

- أخيرًا تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

المرحلة الثانية للتنسيق

جدير بالذكر انطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى وباجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ويعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد في مؤتمر صحفي يعقده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.