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الإثنين 21 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات. 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات 2023 برقم الجلوس

تنسيق الجامعات 2023| 337 ألف طالب يسجلون في المرحلة الثانية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات خلال 72 ساعة من انتهاء تسجيل الرغبات يوم أمس الأحد. 

ويتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بعد غد الأربعاء في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وتنشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بعد انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الإلكتروني الذي تم تسجيل الرغبات عليه. 

ويعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والحدود الدنيا لها، وموعد التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب. 

كما يعلن وزير التعليم العالي أبرز الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والأماكن الشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة في الكليات والمعاهد المختلفة. 

ويحدد وزير التعليم العالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 وعدد مستنفدي الرغبات، وموعد إتاحة الفرصة لهم مرة أخرى. 

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وأتيحت أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية. 

كما أتيحت أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة. 

الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وبلغ الحد اﻷدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2023 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من القبول بالجامعات  238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

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