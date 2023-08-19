آخر فرصة للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدًا

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، بعد المد.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات حتى غد الآحد.

ودعت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل غلق الباب في السابعة مساء غد الأحد.

وسجل نحو 320 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات حتى الآن.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).



أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

ضوابط تنسيق المرحلة الثانية 2023

١. تتاح لك في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

