جامعة أسيوط تشارك في القافلة الطبية بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على المشاركة في القوافل الطبية الخيرية؛ بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة لافتا إلى أن القافلة التي تشارك فيها جامعة أسيوط بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات.

تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، ويشارك فيها أساتذة الجامعة لإجراء الكشف الطبي وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط.

وقد انطلقت فعاليات القافلة الطبية الخيرية؛ للكشف، والعلاج بالمجان والتي نظمتها مديرية الصحة، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات، ويشارك فيها كبار الأطباء في التخصصات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمود إبراهيم معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، وسوسن محمد حافظ مديرة المدرسة، وهشام نشأت منسق القافلة فضلاً عن عدد من الأطباء المشاركين في القافلة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلي أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية؛ يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفعيلاً لدور الجامعة، ومسئولياتها في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة مشيدًا بدور المؤسسات التعليمية فى إحداث توعية مجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة مجال الصحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال إقامة الكثير من المبادرات التوعوية؛للتصدى للكثير من الأمراض، كما أثنى سيادته علي الجهود المبذولة من قبل كافة العاملين بالمدرسة؛ لإنجاح فعاليات القافلة .

وأضاف الدكتور محمد زين أن القوافل الطبية يتم تنظيمها؛ تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تهدف إلى التيسير على كبار السن، والأطفال ، وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم.

وأوضح هشام نشأت إن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية، وخدمات الأشعة، والتحاليل، وذلك بالتعاون مع معامل المختبر، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات الجامعية كما يوجد تحويل خارجي لعيادات كبار الأطباء بمحافظة أسيوط بالمجان .

مضيفاً أن فعاليات القافلة تقام منذ ٦ أعوام علي التوالي موضحاً أن القافلة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين لمقر المدرسة؛ لتلقي الكشف، والعلاج بالمجان.

الجدير بالذكر أن فعاليات القافلة تضمنت الفحص على أيدي أساتذة بجميع التخصصات منها ( باطنة، وأطفال، ورمد، وعظام، ونساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان، والمسالك ، وجهاز هضمي ، وجلدية وتناسلية ) وبالاشتراك مع معامل معتمدة للتحاليل الطبية (معمل المختبر) .