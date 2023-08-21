رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات 2023 برقم الجلوس

بالتزامن مع غلق تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2023 للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد النتيجة والمقرر ظهورها خلال 72 ساعة من موعد غلق المرحلة .

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، والتي تم إغلاق تسجيل الرغبات بها عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء أمس الأحد في السابعة مساءً.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة من غلق المرحلة، والتي انتهت أمس الساعة السابعة مساءً.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023:

وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023:

ويستطيع طلاب المرحلة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

اختيار نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تظهر نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 والكلية أو المعهد المرشح إليه الطالب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات:

وتتضمن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023 الطلاب الحاصلين على المجاميع التالية:

يذكر أن الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية:

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2023 يوم الثلاثاء 15 8 2023، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة أي بنسبة 58.05%.

وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمد باب التقديم بـ التنسيق الإلكتروني يوما إضافيا في إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، حيث كان من المقرر أن يغلق موقع التنسيق يوم السبت الموافق 19 8 2023، وتم غلقها مساء أمس الأحد.