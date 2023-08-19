موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد.

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد عقب غلق باب التسجيل بنحو 48 ساعة، أي يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.

ويعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد في مؤتمر صحفي يعقده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحدد وزير التعليم العالي خلال المؤتمر موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب وتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، والحدود الدنيا له.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023:

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



ويجب على طلاب الثانوية العامة إدخال رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على بطاقة الترشح الخاصة به في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023:

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألف و133 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المئة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألف و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المئة، ويشمل عدد طلاب 90 ألف و688 طالبًا وطالبة.

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023:

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

ضوابط تنسيق المرحلة الثانية 2023:

١. تتاح لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

