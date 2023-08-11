نشرة أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: التاريخ لن ينسى إنجازات السيسي.. وموقف كهربا من غرامة الزمالك

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ طلال الأنصاري أحد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي نفذ عملية الكلية الفنية العسكرية اعترف له بأن جماعة الإخوان الإرهابية شاركت في العملية، موضحًا: "كنت أحسب أن الإخوان لا دخل لهم فيما حدث، ولكن طلال الأنصاري أمدني بالوثائق وحكى لي التفاصيل، وقال لي أيضا إن الهضيبي قال لصالح سرية اتكلوا على الله إن وفقكم الله فنحن معكم وإن لم تنجحوا فإننا لا نعرفكم".

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تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السادات في حادث الفنية العسكرية.. "خاف من وصف عيل"

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمساني أسهب في الحديث عما أسماه بدار الإسلام في تحقيقات أمام المدعي العام الاشتراكي، وكانت أول مرة يستخدم هذا المصطلح، بالإضافة إلى مصطلح الخلافة الإسلامية، وهي مصطلحات تتسق مع الفكر الإخواني الذي يتبنى العنف.

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مختار نوح: محمود عزت وخيرت الشاطر ومصطفى مشهور انقلبوا على عمر التلمساني

كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، عن عقوبات رادعة للمخالفين في "الأوكازيون الصيفي" الذي بدأ الإثنين الماضي، محذرًا التجار من طرق التلاعب والغش.

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التموين تكشف عقوبات رادعة للمخالفين في الأوكازيون الصيفي (فيديو)

كشف المحامي محمد رشوان، محامي النادي الأهلي، موقف محمود عبد المنعم كهربا، بعد عودة نادي أفيش البرتغالي إلى المنافسة في المسابقات البرتغالية.

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موقف كهربا من غرامة الزمالك بعد عودة أفيش البرتغالي (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك تكليفات مباشر من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة اللحظية لمحصول القمح، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدول بشأن حصاد العام.

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توريد القمح يفوق المتوقع والتقارير تبشر بعدم حدوث أزمة برغيف الخبز.. فيديو

استبدلت أوكرانيا شعار الاتحاد السوفيتي في أحد أبرز المعالم الأثرية في كييف بشعارها الخاص، كجزء من حملة أوسع منذ الغزو الشامل للقضاء على تكريم القوة الروسية.

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تفكيك شعار الاتحاد السوفيتي عن تمثال الوطن الأم بأوكرانيا (فيديو)

اصطدمت سيدة تشغل منصب عمدة بمدينة تامبا بولاية فلوريدا بصيد مروع، بعدما ظنت أنها سوف تعود لبيتها بحصيلة جيدة من الأسماك تكفي للغذاء وتدخل على أسرتها الفرحة.

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ألقت السنارة فأخرجت چوال كوكايين.. عمدة تصطدم بصيد مروع (فيديو)

أكد الشيخ علي فريج، رئيس مجلس القبائل العربية، أن الأمور في سيناء آمنة بعدما تمكنت القوات المسلحة من تصفية جميع العناصر الإرهابية.

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رئيس القبائل العربية: "سيناء آمنة وخالية من الإرهاب" (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، إنّ سرعة التطور التكنولوجي كبيرة للغاية مقارنة بالقوانين، لافتةً إلى أن القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.

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أستاذ تشريعات: القوانين الدولية لا تستطيع مجاراة الهجمات السيبرانية

فقد تطبيق "ثريدز" الذي انطلق منذ أسابيع في أوائل الشهر الماضي نصف متابعيه، ويسعى مارك زوكربيرج، رئيس شركة "ميتا" إلى إعادة تنشيطه، رغم وصول التطبيق منذ أيام قليلة إلى أكثر من 100 مليون مشترك.

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عرض الإعلامي مصطفى بكري، اعترافات حسام الغمري، الذي يحكي فيها قصة خروجه من مصر بعد ثورة 30 يونيو.

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اعترافات "حسام الغمري" تفضح تعاون الإخوان مع أجهزة مخابرات أجنبية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها لا أساس من الصحة، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.

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وزارة الصحة تكشف حقيقة تفشي مرض الدرن في البلاد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدستور الحالي يمنح الرئيس السيسي حق الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك بات كثيرا، قائلا: البلد فيها قانون ودستور مش أي حاجة.

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مصطفى بكري: التاريخ لن ينسى إنجازات الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة لن تنجح مهما حاول المتآمرون.

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بكري: نواجه هجمة شرسة ضد رموز وطنية من الخونة الهاربين