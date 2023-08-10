وزارة الصحة تكشف حقيقة تفشي مرض الدرن في البلاد.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها لا أساس من الصحة، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين النازحين، لافتًا أن الأمراض التي تم رصدها هى غير المعدية.



كما أكد عبدالغفار أن معظم الحالات المرضية النازحة تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لافتًا أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في حدود المتوسطات العالمية للإصابة، لافتًا أنه يتم رصد جميع الحالات قبل دخولها إلى مصر، من خلال برامج رصد الأمراض المعدية.