التموين تكشف عقوبات رادعة للمخالفين في الأوكازيون الصيفي (فيديو)

كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، عن عقوبات رادعة للمخالفين في "الأوكازيون الصيفي" الذي بدأ الإثنين الماضي، محذرًا التجار من طرق التلاعب والغش.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يذاع على على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إن عقوبة التجار المخالفين تتراوح بين 50 ألف وتصل إلى مليوني جنيه.

وأكد أن عقوبة الامتناع عن إعطاء المواطنين فاتورة ضريبية تتراوح بين 30 ألف وتصل إلى مليون جنيه وفقًا لقانون حماية المستهلك.

وأكد أن وزارة التموين لا تجبر التاجر على وضع نسبة محددة من التخفيضات على الأسعار، لافتًا أن التاجر مطالب بوضع الأسعار قبل وبعد الخصم.

التموين: 3500 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي

انطلق الأوكازيون الصيفى الإثنين الماضي ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل بتخفيضات تصل إلى 50%.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم افتتاح موسم التصفية الصيفية 2022 بمشاركة الكثير من المحال من المتوقع أن تصل إلى 3500 محل جاء هذا خلال جولة تفقدية على المحلات المشاركة فى الأوكازيون، مؤكدًا أن موسم التخفيضات له دور كبير فى تنشيط.

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف العام الجارى مشاركة نحو 3500 محل تجارى ما بين قطاع عام وخاص واستثمارى فى التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفى 2022.

وأضاف أبو الفضل أن أكبر المحافظات مشاركة فى الأوكازيون الصيفى هى القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.