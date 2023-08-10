عاجل
تحد على تيك توك يثير الرعب في لندن (فيديو)
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التموين تكشف عقوبات رادعة للمخالفين في الأوكازيون الصيفي (فيديو)

أوكازيون صيفي
أوكازيون صيفي

 كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، عن عقوبات رادعة للمخالفين في "الأوكازيون الصيفي" الذي بدأ الإثنين الماضي، محذرًا التجار من طرق التلاعب والغش.

txt

تخفيضات لمدة شهر في أوكازيون صيف 2023.. والتموين تراقب

txt

تموين الأقصر تعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفي

 وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يذاع على على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إن عقوبة التجار المخالفين تتراوح بين 50 ألف وتصل إلى مليوني جنيه.

 وأكد أن عقوبة الامتناع عن إعطاء المواطنين فاتورة ضريبية تتراوح بين 30 ألف وتصل إلى مليون جنيه وفقًا لقانون حماية المستهلك.

 وأكد أن وزارة التموين لا تجبر التاجر على وضع نسبة محددة من التخفيضات على الأسعار، لافتًا أن التاجر مطالب بوضع الأسعار قبل وبعد الخصم.

 التموين: 3500 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي

 انطلق الأوكازيون الصيفى الإثنين الماضي ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل بتخفيضات تصل إلى 50%.

 وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم افتتاح موسم التصفية الصيفية 2022 بمشاركة الكثير من المحال من المتوقع أن تصل إلى 3500 محل جاء هذا خلال جولة تفقدية على المحلات المشاركة فى الأوكازيون، مؤكدًا أن موسم التخفيضات له دور كبير فى تنشيط.

 وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف العام الجارى مشاركة نحو 3500 محل تجارى ما بين قطاع عام وخاص واستثمارى فى التصفية الثانية من الأوكازيون الصيفى 2022.

وأضاف أبو الفضل أن أكبر المحافظات مشاركة فى الأوكازيون الصيفى هى القاهرة، الإسكندرية، الجيزة.

مواد متعلقة

مناجم الذهب.. كلمة السر فى الصراع السودانى

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

تفاصيل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء وحوافز جديدة للمستثمرين

مواقع الزواج «فخ» للابتزاز الإلكترونى

البابا تواضروس من الفاتيكان: اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس تيار العالم الطامع

التنمر قتل مع سبق الإصرار

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76