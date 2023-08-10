ألقت السنارة فأخرجت چوال كوكايين.. عمدة تصطدم بصيد مروع (فيديو)

اصطدمت سيدة تشغل منصب عمدة بمدينة تامبا بولاية فلوريدا بصيد مروع، بعدما ظنت أنها سوف تعود لبيتها بحصيلة جيدة من الأسماك تكفي للغذاء وتدخل على أسرتها الفرحة.

وتقول عمدة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية إنها أمسكت بصيد صادم أثناء ممارستها صيد الأسماك الشهر الماضي، حيث وجدت حزمة بوزن 70 رطلًا أو 32 كيلوغرامًا من الكوكايين؛ إذ تقدر قيمة الحزمة السوقية بأكثر من مليون دولار بقليل.

وكانت العمدة جاين كاستور تمارس الصيد في "فلوريدا كيز" مع عائلتها في ذلك الوقت وسلمت الكوكايين لشرطة حرس الحدود الأمريكية.

ولكونها عملت في شرطة تامبا لـ31 عامًا، فإن كاستور أشارت إلى أنها علمت على الفور ما عثرت عليه، قائلة: "كلما اقتربنا منه، وبمجرد رؤيتي للشق الذي فيه، كان بالإمكان رؤية الحزم المغلفة بشكل وثيق قلت: هذه رزمة كوكايين بكل تأكيد".