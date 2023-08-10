عرض الإعلامي مصطفى بكري، اعترافات حسام الغمري، الذي يحكي فيها قصة خروجه من مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال بكري: “إن اعترافات حسام الغمري تفضح تعاون الإخوان مع أجهزة مخابرات أجنبية من أجل إحداث الفوضى في مصر".

اعترافات حسام الغمري:



وتابع بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان خونة وعملاء، ودمرت مؤسسات الدولة وفعلت كل شئ لتخريب مصر، مؤكدًا أهمية الوعي من الشعب المصري ومعرفة فكر هؤلاء ناحية مصر والتآمر على مصر.



وتابع الغمري في اعترافاته، أن الإخوان تجار ثورات ولا يتحركون إلا بإشارة من المستعمر الغربي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي كان له دور كبير في تحريك الجماعة الإرهابية.



وتحدث الغمري، عن علاقة الإخوان الإرهابية بالمخابرات البريطانية، قائلًا: “إبراهيم منير قال لو جالي استدعاء من المخابرات البريطانية أنا هقول على كل حاجة”.



وأشار الغمري إلى أن الإخوان يسعون دائمًا إلى الانقسام السياسي والمجتمعي، والتعامل مع الأجهزة والمخابرات الأجنبية ضد مصالح الوطن.



وأوضح أن قناة الشرق هدفها الحشد ضد مصر، وهو ما كان يقوم به معتز مطر، قائلًا: “معتز مطر كان شمتان في وفاة الطفل السوري آلان بعض فشل دعوات التظاهر الإخوانية وهو بيهاجم دايمًا مصر وده كان مقابل 30 ألف دولار في البنك وده كان سبب تحوله من تأييد الرئيس السيسي لدعم جماعة الإخوان”.



