عاجل
تحد على تيك توك يثير الرعب في لندن (فيديو)
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مختار نوح: محمود عزت وخيرت الشاطر ومصطفى مشهور انقلبوا على عمر التلمساني

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمساني أسهب في الحديث عما أسماه بدار الإسلام في تحقيقات أمام المدعي العام الاشتراكي، وكانت أول مرة يستخدم هذا المصطلح، بالإضافة إلى مصطلح الخلافة الإسلامية، وهي مصطلحات تتسق مع الفكر الإخواني الذي يتبنى العنف.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عمر التلمساني لم يكن مرضيا عنه من قبل التنظيم السري، وخاصة مصطفى مشهور وخيرت الشاطر ومحمود عزت ونفذوا ضده أول انقلاب حقيقي في القضية 122 لسنة 1983.

txt

خبير استراتيجي: عبد الرحمن أبو دية كلمة السر في تمويل قنوات الإخوان

txt

اعترافات "حسام الغمري" تفضح تعاون الإخوان مع أجهزة مخابرات أجنبية

ونوه إلى أنّ هذه القضية لم تحظَ بتسليط الضوء الكافِ عليها، رغم أنها قضية تنظيم سري حقيقي ضد عمر التلمساني، لافتًا إلى أن أحمد توفيق كنزي كان أحد المصادر المالية للتنظيم الخاص، وكان التنظيم يستهدف الانقلاب على التلمساني لأنه لم يكن راضيا عن الطريقة التي يعمل بها رغم أنهما كانا يسعيان إلى السيطرة على المجتمع المصري.

وأوضح، أنّ التنظيم الخاص كان يستهدف محاصرة المرشد عمر التلمساني، ولكن بعض الأصوات في الجماعة رفضت هذه المخططات والممارسات، كما ان الدولة قبضت على أعضاء التنظيم بسبب عدم رضاها عن سيطرة التنظيم كما أنها كانت تريد إبعاد مصطفى مشهور عن منصب المرشد بعد التلمساني بسبب تورطه في العنف، وفي النهاية حفظت هذه القضية بمذكرة من نيابة أمن الدولة العليا.

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: عبد الرحمن أبو دية كلمة السر في تمويل قنوات الإخوان

اعترافات "حسام الغمري" تفضح تعاون الإخوان مع أجهزة مخابرات أجنبية

أحمد موسى يحرج الإخوان بعد الإقبال على القطار الكهربائي (فيديو)

الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٠٣)

نبيل نعيم يكشف خطة الإخوان لضرب السياحة في مصر (فيديو)

نبيل نعيم: الإخوان الأب الروحي للجماعات الإرهاب

المكتب التنفيذي للتحالف الوطني يتهم الإخوان بإشعال الحرب في السودان.. فيديو