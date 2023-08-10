بكري: نواجه هجمة شرسة ضد رموز وطنية من الخونة الهاربين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة لن تنجح مهما حاول المتآمرون.



وتابع بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «حينما يصل بك الحال إلى التشكيك في مؤسسات الدولة والارتماء في أحضان الآخرين اعلم أن رؤيتك خاطئة، والأيام بيننا»، مضيفا: نحن نواجه هجمة شرسة على رموز الدولة المصرية، الذين لعبوا دورا تاريخيا في حياة مصر.

الإخوان الهاربين





وتابع: لما يجي واحد أهطل عبيط يتحدث عن اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق ويزعم نقله مليارات خارج البلاد، معلقا: إيه العبط ده، كذاب وغبي، يستهدفون اللواء مراد موافي كونه واحد من الذين حذروا من جماعات الإخوان الإرهابية، تحدثت مع اللواء مراد موافي وقالي يا مصطفى أنا موجود في الساحل.



وواصل: الشائعات كثيرة واستهداف الرموز الوطنية مستمرة، هؤلاء مجرد خونة وعملاء في يد أجهزة الاستخبارات.



