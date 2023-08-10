رئيس القبائل العربية: "سيناء آمنة وخالية من الإرهاب" (فيديو)

أكد الشيخ علي فريج، رئيس مجلس القبائل العربية، أن الأمور في سيناء آمنة بعدما تمكنت القوات المسلحة من تصفية جميع العناصر الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت في تنمية سيناء، مؤكدًا وجود اهتمام غير عادي بتنمية المنطقة، إذ جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة 66 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى تطوير ميناء العريش البحري وميناء العريش الجوي الذي يعد أكبر مطار جوي في الشرق الأوسط، موضحًا أن أبناء سيناء هم شركاء في التنمية.

الإرهاب انتشر في سيناء بعد ثورة 25 يناير:

وأوضح أن الإرهاب انتشر في سيناء بعد ثورة 25 يناير، مضيفًا أن الإرهابيين كانوا يستهدفون فصل سيناء عن مصر لحماية أهدافهم وتحقيق مصالحهم الشخصية.

وذكر إن قبائل سيناء لعبت دورًا وطنيًا كبيرًا على مر التاريخ الطويل لمصر، من بينها العدوان الثلاثي على مصر وبعد نكسة 67، إذ مدت القوات المسلحة بجميع المعلومات والتفاصيل اللازمة لاستعادة أراضينا المحتلة وهو ما حدث في حرب أكتوبر المجيدة.