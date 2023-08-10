توريد القمح يفوق المتوقع والتقارير تبشر بعدم حدوث أزمة برغيف الخبز.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك تكليفات مباشر من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة اللحظية لمحصول القمح، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدول بشأن حصاد العام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير السنوية الخاصة بمحصول القمح لمحافظة الشرقية مبشرة للغاية؛ إذ تم حصد أكثر من المستهدف حيث وصل إلى 102% وهو أكثر من المستهدف 2%، مبينا أن زراعة المحصول لم يحدث به أي مشكلات سوى الطارئة نتيجة تغير الظروف المناخية.



وأشار المحافظ، إلى أنه حريص على المتابعة الدقيقة بشأن المحصول لإعداد التقارير بشفافية كاملة للقيادة السياسية، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن القمح يمثل محصولا استراتيجيا مهما للدولة المصرية ولن تحدث أزمة به، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المزارع لديه الحس الوطني تجاه بلده وما تمر به من ظروف وهو ما ساهم في تحقيق المستهدف من المحصول، مشددا على أنه وجه الجهات المعنية باستمرار تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد من المحصول وهو ما تحقق بالفعل.

نسبة التوريد 103%



فيما قالت المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن نسبة توريد القمح بالشرقية تخطى المتسهدف ليصل إلى 570 ألف طن و500 طن بنسبة 103%.

وتابعت : “من ضوابط توريد القمح تحديد معدل يصل إلى 1.5 طن لكل فدان، مع تجهيز 58 موقع لاستلام القمح على مستوى مراكز المحافظة، وتوفير 11 صومعة تصل سعة بعضها إلى 90 ألف طن”، مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة التسهيلات للمزارعين على مدار الموسم.

من جهته قال المهندس حسين أحمد، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المساحة المنزرعة قمح ارتفعت بزيادة 50 ألف فدان خلال العام الجاري، لافتا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 20 أردب قمح.

وأوضح أن الأسمدة أصبحت توزع على الحيازات الزراعية، لذلك لا يوجد هدر نهائيا، مشيرا إلى أن الشرقية من كبرى المحافظات الزراعية، لافتة إلى أن مديرية الزراعة بالشرقية حريصة على عقد ندوات توعوية للمزارعين بشكل مستمر.