مصطفى بكري: التاريخ لن ينسى إنجازات الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدستور الحالي يمنح الرئيس السيسي حق الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك بات كثيرا، قائلا: البلد فيها قانون ودستور مش أي حاجة.

إنجازات الرئيس السيسي



أضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حرب على الدولة المصرية، مبينا أن مصر لها ذراع قوي القوات المسحلة قادرة على حماية الدولة وأيضا تحقيق التنمية.



وأشار إلى أن القوات المسلحة وقفت مع الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن التاريخ لن ينسى ما تم في مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.



وتابع أن الرئيس السيسي استجاب لرغبة الشعب والترشح للانتخابات الرئاسية رغم التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد في تلك الفترات، منوها بأن مصر تحتاج إلى تغيير وإصلاح في إطار المشروع الوطني للدولة.



ولفت إلى أن الشعب المصري عبر تاريخه تحمل الكثير، وهو ما أكد الراحل المشير طنطاوي، وزي الدفاع الأسبق، خلال الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية في 25 يناير.



وأكد أن مصر تتعرض لحرب ممنهجة وكبيرة من أجل هدم مؤسساتها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعي ذلك تماما بدعم من الشعب المصري الذي يقف بجوار القيادة السياسية.



