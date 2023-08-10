نشرة أخبار التوك شو.. بشرى عن أسعار السجائر والذهب.. أشرف سعد يراهن على اكتساح السيسي للانتخابات

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، إن من حق كل طالب التقدم لـ تظلمات نتيجة الثانوية العامة، سواء في مادة أو ثلاثة بعد دفع الرسوم لتحديد الموعد.

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تنسيق المرحلة الثانية 2023.. بشرى سارة لراغبي الالتحاق بالهندسة والفنون الجميلة (فيديو)



علق رجب شحاته رئيس اتحاد شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على قرار وزير التموين بشأن تنظيم تداول الأرز قائلا: ان قرار وزارة التموين والذي يلزم الشركات المسؤولة عن تعبئة الأرز الحر بضرورة كتابة السعر واسم وعنوان جهة التعبة، وبلد المنشأ، والوزن الصافي وتاريخ التعبئة والصلاحية، لاقى ترحيبا واسعا من المضارب وشركات التعبيئة

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أول تعليق من "شعبة الأرز" على قرارات التموين بشأن تنظيم التداول

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك أموال كثيرة تذهب لـ الحيتان، بسبب أزمة السجائر وتلك مصيبة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم ترك حيتان السجائر يفعلون ما يشاءون.



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أحمد موسى يستنكر "مصيبة السجائر".. الحيتان السبب (فيديو)



أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية لـ الدخان، إن الشركة تعرضت لبعض مشكلات توريد المواد الخام، لافتا إلى أن بعض التجار اتجهوا للتخزين بل وحجب المنتجات؛ تحسبا لرفع أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تغيير في سعر الدولار.

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الشرقية للدخان تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر (فيديو)



أكد رجل الأعمال أشرف السعد، أن البطل والزعيم هو عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يتعرض لـ هجوم شديد، من قبل أعداء الوطن.

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أشرف السعد: لو السيسي مكتسحش الانتخابات اضربوني على قفايا(فيديو)



علق الناقد الفني طارق الشناوي على أنباء تصوير جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة، قائلا: " جعفر العمدة كان قمه ذروة بين الثنائي محمد رمضان ومحمد سامي، لا سيما وأنه حقق جماهيرية وأعلى نسب مشاهدة، وكنت اتمنى أن يبدأوا تجربة أخرى.

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طارق الشناوي ينتقد تصوير جزء ثاني من جعفر العمدة (فيديو)



أكد عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن المتحكم في الأسعار هو العرض و الطلب، وأنه في 2022 شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير، ولكن انخفض بعض الشيء.

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شعبة الذهب تعلن مفاجأة سارة: مد الإفراج الجمركي تحت الدراسة (فيديو)



قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها تتمنى تقديم عمل فني مفيد للشعب ويعلم حب الوطن والسلوكيات الحميدة.

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سميرة عبد العزيز تكشف عن سر عمل رفضته مع محمد رمضان .. ليس الأسطورة

