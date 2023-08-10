موقف كهربا من غرامة الزمالك بعد عودة أفيش البرتغالي (فيديو)

كشف المحامي محمد رشوان، محامي النادي الأهلي، موقف محمود عبد المنعم كهربا، بعد عودة نادي أفيش البرتغالي إلى المنافسة في المسابقات البرتغالية.

وقال المحامي محمد رشوان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، الخميس، إن الفريق البرتغالي بدأ التنصل من دفع نصف الغرامة الخاصة بنادي الزمالك بعد انتقال كهربا إليه وفسخ العقد من طرف واحد قبل العودة إلى الأهلي.

محامي الأهلي: كهربا اتظلم وهنثبت حقه

وأكد عرض كل التطورات الجديدة على لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الجلسة القادمة، موضحا أن الاتحاد الدولي قادر على إجبار أفيش البرتغالي على تسديد نصف الغرامة الموقعة على اللاعب.

وأشار إلى أن كهربا لديه فريق قانوني على أعلى مستوى قادر على انهاء أزمته، موضحا أن النادي الأهلي ليس طرفا في الأزمة.

وتابع: "كهربا اتظلم في القصة دي وهنثبت حقه وفي أسوأ الأحوال غرامة كهربا جاهزة وسيتم تسديدها".