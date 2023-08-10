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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هروب نصف مستخدمي ثريدز بعد أسابيع من إطلاقه (فيديو)

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

 فقد تطبيق "ثريدز" الذي انطلق منذ أسابيع في أوائل الشهر الماضي نصف متابعيه، ويسعى مارك زوكربيرج، رئيس شركة "ميتا" إلى إعادة تنشيطه، رغم وصول التطبيق منذ أيام قليلة إلى أكثر من 100 مليون مشترك.

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خبير أمن معلومات: تطبيق ثريدز منافس قوي لتويتر (فيديو)

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مارك زوكيربرج يعلن عن تحديثات جديدة بتطبيق ثريدز

 وكشفت بيانات عدة، عن انخفاض 20% من المستخدمين النشطين يوميًا، وانخفاض بنسبة 50% للوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق. 

 وقال زوكربيرج، في تصريحات سابقة، إنه يسعى لإنشاء تطبيق ينبض بالحياة، وأن الاحتفاظ بالمستخدمين النشيطين على التطبيق كان أفضل مما توقعه ولكن ليس مثاليًا، ومن بداية طرحه كبديل لتطبيق "تويتر" إلا أن "ثريدز عانى من بعض الصعوبات التي واجهها المستخدمون من ناحية الإشارة إلى الأشخاص أو الترجمة أو الهاشتاج. 

 محاولات لإعادة جذب المستخدمين إلى ثريدز:

 ويحاول زوكربيرج جذب المستخدمين النشطين، وأعلن عن تحديثات جديدة سيتم طرحها خلال هذا الأسبوع على المنصة، وستشمل تحديثات إمكانية مشاركة منشور "ثريدز" على رسائل "إنستجرام"، وسيكون هناك ميزة إنشاء نص خاص للصور والفيديو التي يقوم بنشرها المستخدم، وستتم إضافة زر جديد للإشارة إلى حساب شخص ما.

 وقال كريس كوكس، مسئول الإنتاج في "ميتا" إن الشركة ستقوم بطرح المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل ظهور منشورات "ثريدز" المهمة خلال التصفح على "إنستجرام".

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